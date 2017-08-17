Испанская футбольная федерация: "Рекомендуем начать все матчи в ближайшие выходные с минуты молчания"

Королевская федерация футбола Испании обратилась ко всем клуба с рекомендацией начать ближайшие матчи чемпионата с минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне. По последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек.

"В знак уважения и сочувствия к пострадавшим и жертвам теракта в Барселоне Королевская федерация футбола Испании рекомендует начать все матчи в ближайшие выходные с минуты молчания", - говорится в сообщении испанской федерации.

Напомним, сегодня автомобиль въехал в толпу из десятков человек на пешеходном бульваре Рамбла возле площади Каталонии. Водитель фургона скрылся, но его личность установлена.

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