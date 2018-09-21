Испанская федерация отказала "Жироне" и "Барселоне" в проведении матча в США

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказала "Жироне" и "Барселоне" в проведении матча 21-го тура чемпионата Испании в США, сообщает Cope. Предполагалось, что команды сыграют 26 января в Майами.

Ранее ла лига подписала 15-летний контракт, согласно которому некоторые матчи чемпионата должны проводиться на территории США и Канады. Все 20 клубов высказались против решения, но затем "Барселона" и "Жирона" согласились провести матч в Майами.

Международные федерации - ФИФА и УЕФА - уведомили ла лигу, что разрешение RFEF является обязательным условием для проведения матча.