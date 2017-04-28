Испанцы изменят порядок распределения доходов от телевидения

Начиная с сезона-2018/19 порядок распределения денег, зарабатываемых на продаже телевизионных прав, между клубами испанской примеры должен претерпеть изменения, которые будут выгодны малым и средним клубам. Об этом рассказал директор по развитию бизнеса "Валенсии" Хулиан Салас во время своего московского мастер-класса, проведенного для студентов факультета "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA.

– В настоящее время в Испании действует система, не похожая на те, что используются в других ведущих чемпионатах, – отметил Салас. – Руководство лиги не контролирует телевизионные права, все клубы продают их по отдельности, и, естественно, что при таком порядке до 80 процентов телевизионных денег, если не больше, уходит "Реалу" и "Барселоне".

В течение многих лет лига, клубы, не входящие в число лидеров, пытались убедить грандов в том, что такая схема несправедлива, что она практически лишает большинство самой возможности получения доходов от телевидения. Это искусственно ослабляет их и в конечном итоге идет не на пользу конкурентоспособности всего чемпионата.

Большую работу по изменению этого положения проделал лично президент лиги Хавьер Тебас. Насколько мне известно, прогресс в переговорах между ним и грандами есть – по всей видимости, уже начиная с сезона-2018/19 телевизионные права будут объединены под контролем лиги и станут продаваться пулом, как, например, в Англии или Германии, вследствие чего распределение доходов между всеми клубами станет гораздо более равномерным.