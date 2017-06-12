Иско: "Я близок к продлению контракта с "Реалом"

Полузащитник "Реала" Иско подчеркнул, что не намерен покидать клуб. По словам хавбека, выступающего за мадридцев с 2013 года, он близок к подписанию нового контракта с "Королевским клубом".

- Я неоднократно говорил о желании остаться в "Реале", чтобы отыграть здесь много лет, - приводит Bernabeu Digital слова Иско. - Я доволен всем, что происходит. Мой действующий контракт рассчитан на год, но мы близки к подписанию нового соглашения.

В минувшем сезоне 25-летний испанец провел в составе "Реала" 42 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 9 голевых передач. Ранее сообщалось, что Иско может сменить клуб.