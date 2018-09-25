Иско выбыл из строя из-за аппендицита

Полузащитник "Реала" Иско в ближайшие часы будет прооперирован, информирует пресс-служба клуба. У футболиста обнаружен аппендицит.

Точная информация о сроках восстановления футболиста пока не сообщается.

В текущем сезоне Иско провел 6 матчей в составе "Реала" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал одну передачу.

"Реал" является соперником ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов. Также в рамках группы G армейцы сыграют с "Ромой" и "Викторией" из Пльзени.

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