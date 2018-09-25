Иско выбыл из строя из-за аппендицита

Полузащитник "Реала" Иско в ближайшие часы будет прооперирован, информирует пресс-служба клуба. У футболиста обнаружен аппендицит.
Точная информация о сроках восстановления футболиста пока не сообщается.
В текущем сезоне Иско провел 6 матчей в составе "Реала" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал одну передачу.
"Реал" является соперником ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов. Также в рамках группы G армейцы сыграют с "Ромой" и "Викторией" из Пльзени.
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🔎 Parte médico de Isco.https://t.co/FfhN6t5gQ1– Real Madrid C.F. (@realmadrid) 25 сентября 2018 г.
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