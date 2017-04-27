Иско: "Возможно, я никогда раньше не был в такой форме, как сейчас"

Полузащитник "Реала" Иско после матча 34-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" (6:2) отметил, что очень комфортно чувствовал себя в окружении футболистов, которые вышли на поле с первых минут. В минувшей встрече главный тренер мадридцев Зинедин Зидан применил ротацию, оставив вне заявки, в частности, нападающего Криштиану Роналду.

– Возможно, я никогда раньше не был в такой форме, как сейчас, – цитирует AS Иско. – Я очень комфортно чувствовал себя с этими партнерами, они упрощали мне выполнение своих задач на поле. Этот матч был полон позитива как с точки зрения зрелища, так и с точки зрения индивидуальных показателей.

У "Реала" есть 23 футболиста в команде, и каждый из них может без проблем играть с первых минут. Главное – "Реал" не останавливается и продолжает идти вперед.

"СЭ" вел трансляцию матча "Депортиво" - "Реал"