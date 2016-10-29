Иско - в "старте" "Реала" на матч с "Алавесом"

Стали известны составы "Алавеса" и "Реала" на матч 10-го тура чемпионата Испании. Хавбек мадридцев Иско начнет встречу с первых минут. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Алавес": Пачеко, Кико, Рауль Гарсия, Феддаль, Алексис, Эрнандес, Камараса, Ману Гарсия, Торрес, Дейверсон, Мендес.

Запасные - Ортола, Карлос Вигарай, Крстичич, Катаи, Эспиноса, Токеро, Сантос.

"Реал": Навас, Данилу, Варан, Пепе, Марселу, Ковачич, Кроос, Иско, Бэйл, Бензема, Роналду.

Запасные - Касилья, Начо, Хамес Родригес, Коэнтрау, Лукас Васкес, Асенсио, Мората.

Игра начнется в 17.15 по московскому времени.

Трансляция матча "Алавес" - "Реал"