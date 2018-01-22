Иско уговаривает Неймара перейти в "Реал"?

Полузащитник "Реала" Иско хочет видеть в мадридском клубе нападающего "ПСЖ" Неймара. Как сообщает Daily Star, испанец уговаривает бразильца перейти в команду следующим летом.

Отмечается, что Иско и Неймар находятся в дружеских отношениях и поддерживают друг с другом связь. При этом испанец не один раз разговаривал с форвардом "ПСЖ" относительно возможного трансфера.

Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" летом минувшего года за 222 миллиона евро из "Барселоны". В текущем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Франции, забил 15 голов и отдал 13 голевых передач.