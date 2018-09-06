Иско: "Роналду - выдающийся игрок"

Полузащитник "Реала" Иско заявил, что считает своего бывшего одноклубника нападающего Криштиану Роналду выдающимся игроком. 33-летний португалец этим летом перешел в "Ювентус", подписав с "бьянконери" 4-летний контракт.

- Криштиану - выдающийся игрок, - приводит слова Иско ANSA. - Он забивает 40-50 голов за сезон. Пока "Реал" справляется и без него: футболисты, которые мало отличались в прошлом году, сейчас забивают много. Да, мы играет без Криштиану, но по-прежнему желаем ему всего наилучшего.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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