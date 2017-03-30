Иско: "Реал" рассчитывает выиграть чемпионат и Лигу чемпионов"

Полузащитник "Реала" Иско отметил позитивную обстановку внутри коллектива и отсутствие травмированных. Хавбек подчеркнул, что еще не выигрывал чемпионат Испании в составе мадридцев.

– Команда находится в хорошей форме, – цитирует AS Иско. – У нас нет травмированных, в коллективе хорошая атмосфера. Мы привыкли играть против сильнейших клубов, недостатка мотивации нет. Было бы здорово выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов в этом сезоне. В составе "Реала" я еще не выигрывал ла лигу. В клубе всерьез рассчитывают завоевать оба трофея.