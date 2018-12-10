Иско остается летней трансферной целью "Баварии"

Нападающий "Реала" Иско остается целью для "Баварии". Руководство мюнхенского клуба рассчитывает приобрести его следующим летом.

Как сообщает немецкое издание SportBild, немцы уже контактировали с Иско прошлым летом. Сообщается, что Иско также интересуются "Ювентус", а также, клубы английской Премьер-лиги и французской Лиги 1.

Ранее сообщалось, что между Иско и нынешним главным тренером "Реала" Сантьяго Солари произошел конфликт из-за того, что футболист выразил неуважение к своему наставнику. В частности, он не пожал Солари руку после поражения от "Эйбара".