Иско: "Никуда не хочу уходить, хочу остаться в "Реале"

Полузащитник "Реала" Ископосле матча 32-го тура чемпионата Испании против "Спортинга" (3:2) отметил, что ему повезло выступать за мадридский коллектив. Хавбек оформил дубль в минувшей встрече, забив победный гол своей команды на 90-й минуте.

– Я уже много раз говорил, что хочу многие годы играть за "Реал", – цитирует AS Иско. – Надеюсь, что так и будет. Не понимаю, почему людей удивляет мое желание получать больше игрового времени. Если бы я думал, что не заслуживаю этого, то просто молчал бы. Я нахожусь в лучшей команде мира и никуда не хочу уходить. Мне повезло быть в этом клубе.