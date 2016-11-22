Иско не спешит продлевать контракт с "Реалом"

Полузащитник "Реала" Иско не ответил на предложение клуба продлить контракт, утверждает Cadena SER. Футболист готов к переговорам о новом соглашении, но не спешит идти на контакт с руководством, тем самым показывая свое недовольство относительно отсутствия игровой практики в достаточном количестве.

Хавбек при Зинедине Зидане не является футболистом стартового состава. Эта роль отводится 24-летнему испанцу только при условии травмы игроков атаки или средней линии, в противном случае Иско отведена роль "первого запасного".