Иско: "Мой переход в "Барселону"? Перерыв на игры сборных заставляет людей выдумывать новости"

Полузащитник "Реала" и сборной Испании Иско после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Израиля (4:1) выразил радость в связи с пребыванием в национальной команде. Также хавбек опроверг слухи о своем переходе в "Барселону".

– "Барселона"? Игроки привыкли к тому, что их окружают слухи, – цитирует Marca Иско. – Перерыв на международные матчи в чемпионате заставляет людей выдумывать новости.

Я очень рад находиться в сборной, тренер доверяет мне. Матч нам удался, мы остались лидерами группы, так что все здорово. В национальной команде большая конкуренция, ведь здесь выступают прекрасные футболисты великих клубов. Тем не менее, я очень рад выступать за сборную Испании.