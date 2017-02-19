Иско: "Хотел бы провести в "Реале" много лет, но..."

Полузащитник "Реала" Иско сообщил, что проведет переговоры с клубом о продлении контракта после текущего сезона. Действующий контракт 24-летнего футболиста с "Реалом" истекает в 2018 году.

– В целом, я спокоен, – цитирует AS Иско. – Меня лишь беспокоит количество игровых минут, карьера футболиста краткосрочна, нужно регулярно выходить на поле. Я очень счастлив в "Реале" и хотел бы провести здесь много лет. Решение о будущем мы примем после этого сезона.

Ранее сообщалось, что хавбек твердо намерен покинуть клуб. Согласно Jugones, два месяца назад хавбек отклонил предложение о продлении контракта с мадридцами и сообщил руководству клуба, что летом хочет уйти.

Изначально футболист был настроен на продление соглашения с "Королевским клубом", но позже Иско выразил недовольство тем, что "Реал" в период пролонгаций контрактов основных футболистов в начале текущего сезона не обратился со схожим предложением и к нему. Согласно источнику, когда руководство клуба все же обратилось к Иско с предложением продления контракта, он отклонил этот вариант, мотивировав это малой игровой практикой.