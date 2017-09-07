Иско: "Хочу надолго остаться в "Реале"

Полузащитник "Реала" Иско выразил надежду на то, что еще долго будет выступать в мадридском клубе. По словам хавбека, он ощущает свою важность в составе мадридцев. Напомним, что испанец играет за "Королевский клуб" с 2013 года.

– Хочу надолго остаться в Мадриде. Мне всегда хотелось добиться успеха в составе "Реала", даже когда у меня было мало игровой практики, – приводит Cadena Ser слова Иско. – Сейчас я ощущаю свою важность для клуба, потому что не сдался в тот момент. Мне хочется продолжить выступать на этом уровне.