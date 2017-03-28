Иско близок к продлению контракта с "Реалом"

Полузащитник "Реала" Иско в ближайшее время может продлить контракт с клубом. Согласно изданию AS, с недавних пор переговоры сторон по новому соглашению вошли в активную фазу, и теперь хавбек "очень близок" к продлению своего контракта с командой. Действующее соглашение мадридцев и футболиста завершится летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что испанец твердо намерен покинуть клуб. Согласно Jugones, в декабре хавбек отклонил предложение о продлении контракта с мадридцами и сообщил руководству клуба, что летом хочет уйти.

Изначально футболист был настроен на продление соглашения с "Королевским клубом", но позже Иско выразил недовольство тем, что "Реал" в период пролонгаций контрактов основных футболистов в начале текущего сезона не обратился со схожим предложением и к нему. Согласно источнику, когда руководство клуба все же обратилось к Иско с предложением продления контракта, он отклонил этот вариант, мотивировав это малой игровой практикой.