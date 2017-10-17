Иско: "Асенсио и Себальосу нужно запастись терпением. Их время придет"

Полузащитник "Реала" Иско считает, что его партнеры по команде Марко Асенсио и Даниэль Себальос не должны расстраиваться из-за небольшого количества игровой практики. В качестве примера для 21-летних игроков он привел свой опыт – хавбек пришел в "королевский клуб" из "Малаги" в 2013 году и не сразу завоевал место в основе мадридцев.

– Асенсио и Себальос пополнили "Реал" в том же возрасте, как и я, когда подписал контракт с клубом, – цитирует As Иско. – Им стоит запастись терпением. Они должны продолжать работать, их время еще придет.

Напомним, Асенсио в этом сезоне принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забив 4 мяча и отдав 2 результативные передачи. На счету Себальоса 2 гола в 6 матчах.