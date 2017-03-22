14:27 | ФУТБОЛ — Испания

Иньяки Уильямс: "Вальверде - хороший вариант для "Барселоны"

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Нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс считает, что Эрнесто Вальверде, возглавляющий команду из Бильбао, идеально подходит "Барселоне". Тем не менее, он надеется, что специалист остается в стане басков. Ранее в СМИ появилась информация, что каталонцы рассматривают Вальверде в качестве замены Луису Энрике, который покинет сине-гранатовых летом.

- Вальверде стал бы хорошим тренером для "Барселоны", но мы хотим, чтобы он остался в "Атлетике", - цитирует Cadena Ser Уильямса. - Надеюсь, он останется с нами. Мы очень довольны тренером. Он отличный специалист. Однако, что бы ни случилось, я буду рад за него.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

Валера, верим!

14:56

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