Иньяки Уильямс: "Атлетик" – мой дом"

Нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс подчеркнул, что не намерен менять клубную прописку. По словам 22-летнего футболиста, его все устраивает в испанской команде. Ранее появлялась информация, что интерес к форварду проявляет "Ливерпуль". В этом сезоне Уильямс провел 21 матч в чемпионате Испании, забил два гола и сделал пять результативных передач.

– "Атлетик" – мой дом, – приводит Tmw слова Уильямса. – Ходит много слухов, но я спокоен. У меня есть контракт, и клуб предоставил мне все условия. Для меня честь выступать за эту команду, и я не намерен ее покидать.