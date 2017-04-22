Иньеста взял время на раздумья по поводу нового контракта с "Барселоной"

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста еще не принял решения по поводу нового контракта с клубом, сообщает Marca. Его нынешнее соглашение истекает в 2018 году. "Барса" предлагает продлить его еще на два года, но футболист опасается, что будет получать в будущем гораздо меньше игровой практики.

Иньеста выступает в "Барселоне" на протяжении всей карьеры с 2002 года. На данный момент на его счету 625 игр и 55 голов во всех турнирах. По количеству игр он уступает лишь многолетнему партнеру в полузащите Хави (767).

В воскресенье, 23 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Барселона". Начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.