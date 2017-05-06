Иньеста включен в заявку на матч с "Вильярреалом"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста сможет принять участие в матче 36-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала", сообщает официальный сайт клуба. Игрок получил травму мышцы бедра и вынужден был пропустить дерби с "Эспаньолом" (3:0).

Полностью список участников предстоящего матча выглядит следующим образом: тер Штеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Денис Суарес, Арда Туран, Иньеста, Луис Суарес, Месси, Неймар, Силлессен, Маскерано, Пако Алькасер, Жорди Альба, Динь, Серхи Роберто, Андре Гомеш, Юмтити.

Матч "Барселона" - "Вильярреал" состоится сегодня, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.