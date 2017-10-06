Иньеста продлил контракт с "Барселоной"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба сине-гранатовых. Детали сделки не разглашаются. Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2018 года. Официальная церемония заключения соглашения состоится сегодня на арене "Камп Ноу".
Ранее о продлении контракта с футболистом говорил президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу. Иньеста выступает с 2002 года. В футболке клуба он провел 639 матчей и забил 55 голов.
[BREKING NEWS]– FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 октября 2017 г.
⚠ The captain @andresiniesta8 renews for live at FC Barcelona#ForeverIniesta pic.twitter.com/6SjNgxggGp