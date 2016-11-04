09:17 | ФУТБОЛ — Испания

Иньеста попрощался с ортезом для колена

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Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста рассказал о ходе своего восстановления. 32-летний испанец опубликовал в своем твиттере фотографию ортеза, с которым ходил в последние дни. Футболист с 22 октября не играет из-за повреждения боковых связок левого колена. Ожидается, что игрок вернется в строй через несколько недель.

- Следующий этап! - написал Иньеста под фото ортеза. - Ты очень помог мне, но я не хочу тебя видеть больше!

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