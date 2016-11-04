Иньеста попрощался с ортезом для колена

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста рассказал о ходе своего восстановления. 32-летний испанец опубликовал в своем твиттере фотографию ортеза, с которым ходил в последние дни. Футболист с 22 октября не играет из-за повреждения боковых связок левого колена. Ожидается, что игрок вернется в строй через несколько недель.
- Следующий этап! - написал Иньеста под фото ортеза. - Ты очень помог мне, но я не хочу тебя видеть больше!
Siguiente fase! Me has ayudado mucho pero no quiero verte más! pic.twitter.com/AK7kkRqBl5– Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 3 ноября 2016 г.