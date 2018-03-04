Иньеста получил травму в матче с "Атлетико"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста получил травму подколенного сухожилия левой ноги в матче 27-го тура чемпионата Испании против "Атлетико", сообщает Goal. На 22-й минуте хавбек получил повреждение в стыке с защитником "матрасников" Шиме Врсалько, на 30-й минуте вместо него на поле вышел Андре Гомиш.

Степень серьезности повреждения, а также сроки восстановления Иньесты будут названы после прохождения им медобследования.

После первого тайма каталонцы ведут со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Лионель Месси.

Трансляция матча "Барселона" - "Атлетико"