Иньеста объявил об уходе из "Барселоны" по окончании сезона

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста на пресс-конференции объявил об уходе из каталонского клуба. Нынешний сезон станет для 33-летнего испанца последним в составе сине-гранатовых.

- Это мой последний сезон здесь, - цитирует Иньесту AS. - Я обдумывал это решение долгое время. Для меня "Барса" - лучший клуб в мире. Он дал мне все.

Следующие три года чемпион мира, скорее всего, проведет в китайском клубе "Чунцин Лифань". Напомним, Иньеста выступает за "Барселону" с 2002 года, выиграв за это время 31 трофей.