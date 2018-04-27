Иньеста объявил об уходе из "Барселоны" по окончании сезона

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста на пресс-конференции объявил об уходе из каталонского клуба. Нынешний сезон станет для 33-летнего испанца последним в составе сине-гранатовых.
- Это мой последний сезон здесь, - цитирует Иньесту AS. - Я обдумывал это решение долгое время. Для меня "Барса" - лучший клуб в мире. Он дал мне все.
Следующие три года чемпион мира, скорее всего, проведет в китайском клубе "Чунцин Лифань". Напомним, Иньеста выступает за "Барселону" с 2002 года, выиграв за это время 31 трофей.
🔊 Andrés Iniesta: "I want to thank my team mates" #Infinit8Iniesta pic.twitter.com/V2OsNak4ox– FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 апреля 2018 г.
The recognition is infinite 👏👏👏#Infinit8Iniesta pic.twitter.com/yQVc4Lxzva– FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 апреля 2018 г.