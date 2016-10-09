Иньеста не вспомнил, сколько голов он забил за "Барселону"

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста прошел тест на знание собственной карьеры в каталонском клубе. Приурочен тест был к 20-летию его выступления за "Барсу". Футболист ответил правильно почти на все вопросы, допустил только две ошибки и в некоторых пунктах сомневался в верном ответе.
- Помните ли вы дату, когда прибыли в "Барсу"?
- Я всегда говорю 16 сентября 1996 года. Я приехал поздно и не уверен, что еще не наступило 17-е.
- В те дни в команде был только один футболист того же возраста. Вы помните, как его зовут.
- Хорхе Троитейро.
- Кто звал вас "маленькой головой"?
- Виктор Вальдес.
- Какой первый трофей вы выиграли на юношеском уровне?
- Думаю, это был Кубок Каталонии... Или чемпионат для игроков не старше 13? Одно из двух. (Правильный ответ - чемпионат до 13 лет)
- Сколько молодежных команды вы прошли на пути к основе?
- До 13, до 14, до 15, до 16, до 19 и "Барселона B".
- Кто был защитниками команды до 15 лет, которая выиграла Nike Premier Cup?
- Хорди Месальес и Хавьер Мондело.
- Кто автор фразы: "Ты отправишь меня на пенсию, но он отправит на пенсию нас обоих"?
- Гвардьола.
- Вы помните дату дебюта в основе "Барселоны"?
- 27 октября... 28-е... 29-е. 2002 год. (Правильный ответ - 29 октября 2002 года)
- А на каком стадионе?
- Это сложно...
- "Ян Брейдел".
- Это сложно. Помню, что в Брюгге, помню цвета...
- Под какими номерами вы играли в первой команде?
- 34, 24 и 8.
- С какого сезона вы носите номер 8?
- С сезона-2007/08.
- Кто носил восьмерку до вас?
- Жюли.
- Кто из одноклубников первым обнял вас после гола на "Стэмфорд Бридж"?
- Лео Месси и Боян Кркич.
- Сколько матчей в Лиге чемпионов вы провели?
- 117? 116 - 117 - 118, где-то так. (Правильный ответ - 118)
- Сколько матчей вы пропустили из-за дисквалификаций?
- Думаю, порядка двух.
- Сколько голов вы забили за первую команду?
- 52... или 51? 53? (Правильный ответ - 55)
- Три из них вы забили "Реалу". Кто был вратарями?
- Касильяс в Суперкубке, Диего Лопес и Кейлор Навас.
- Ваш первый гол на "Ноу Камп"?
- В Кубке Испании против "Леванте".
- Вы выиграли с "Барсой" 29 титулов. Сколько из них Кубков Испании?
- Три? Нет, четыре. (Правильный ответ - четыре)
- Какой юбилейный матч вы недавно провели за "Барселону"?
- Шестисотый.