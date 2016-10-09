Иньеста не вспомнил, сколько голов он забил за "Барселону"

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста прошел тест на знание собственной карьеры в каталонском клубе. Приурочен тест был к 20-летию его выступления за "Барсу". Футболист ответил правильно почти на все вопросы, допустил только две ошибки и в некоторых пунктах сомневался в верном ответе.

- Помните ли вы дату, когда прибыли в "Барсу"?

- Я всегда говорю 16 сентября 1996 года. Я приехал поздно и не уверен, что еще не наступило 17-е.

- В те дни в команде был только один футболист того же возраста. Вы помните, как его зовут.

- Хорхе Троитейро.

- Кто звал вас "маленькой головой"?

- Виктор Вальдес.

- Какой первый трофей вы выиграли на юношеском уровне?

- Думаю, это был Кубок Каталонии... Или чемпионат для игроков не старше 13? Одно из двух. (Правильный ответ - чемпионат до 13 лет)

- Сколько молодежных команды вы прошли на пути к основе?

- До 13, до 14, до 15, до 16, до 19 и "Барселона B".

- Кто был защитниками команды до 15 лет, которая выиграла Nike Premier Cup?

- Хорди Месальес и Хавьер Мондело.

- Кто автор фразы: "Ты отправишь меня на пенсию, но он отправит на пенсию нас обоих"?

- Гвардьола.

- Вы помните дату дебюта в основе "Барселоны"?

- 27 октября... 28-е... 29-е. 2002 год. (Правильный ответ - 29 октября 2002 года)

- А на каком стадионе?

- Это сложно...

- "Ян Брейдел".

- Это сложно. Помню, что в Брюгге, помню цвета...

- Под какими номерами вы играли в первой команде?

- 34, 24 и 8.

- С какого сезона вы носите номер 8?

- С сезона-2007/08.

- Кто носил восьмерку до вас?

- Жюли.

- Кто из одноклубников первым обнял вас после гола на "Стэмфорд Бридж"?

- Лео Месси и Боян Кркич.

- Сколько матчей в Лиге чемпионов вы провели?

- 117? 116 - 117 - 118, где-то так. (Правильный ответ - 118)

- Сколько матчей вы пропустили из-за дисквалификаций?

- Думаю, порядка двух.

- Сколько голов вы забили за первую команду?

- 52... или 51? 53? (Правильный ответ - 55)

- Три из них вы забили "Реалу". Кто был вратарями?

- Касильяс в Суперкубке, Диего Лопес и Кейлор Навас.

- Ваш первый гол на "Ноу Камп"?

- В Кубке Испании против "Леванте".

- Вы выиграли с "Барсой" 29 титулов. Сколько из них Кубков Испании?

- Три? Нет, четыре. (Правильный ответ - четыре)

- Какой юбилейный матч вы недавно провели за "Барселону"?

- Шестисотый.