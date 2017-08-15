Иньеста не сыграет в ответном матче за Суперкубок Испании с "Реалом"

Тренерский штаб "Барселоны" огласил заявку на ответный матч Суперкубка Испании с "Реалом". Во встрече не примут участие из-за травм Рафинья, Томас Фермален и Андрес Иньеста. У последнего повреждение мышцы правого бедра. По решению штаба в заявку также не включены Арда Туран, Марлон, Серхи Сампер, Мунир Эль-Хаддади и Дуглас Перейра.

Заявка "Барселона": тер Штеген, Силлессен, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Денис Суарес, Луис Суарес, Месси, Маскерано, Деулофеу, Алькасер, Альба, Динь, Роберто, Гомеш, Видаль, Юмтити, Аленья.

Напомним, в первом матче "Барселона" на "Ноу Камп" проиграла "Реалу" со счетом 1:3.

Ответный матч состоится в четверг, 17 августа, и начнется в 00.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.