Иньеста назвал тройку своих преемников в "Барселоне"

Полузащитник Андрес Иньеста, 20 мая проведший последний матч в составе "Барселоны", выразил уверенность в том, что в составе команды есть игроки, способные заменить его. 34-летний хавбек выступал за каталонцев 16 лет, завоевав 32 титула, , включая девять титулов чемпиона Испании и 4 кубка Лиги чемпионов.

- В команде остаются такие игроки как Филиппе Коутинью, Денис Суарез и Карлес Аленья. Они обладают нужными качествами, - цитирует Goal Иньесту. - Сейчас мне предстоит выступить на чемпионате мира. Это будет отличный вызов.

Отметим, что сегодня, 21 мая, тренерский штаб сборной Испании объявил состав на чемпионат мира-2018. В список игроков, которые выступят на турнире в России, вошел Иньеста. Чемпионы мира-2010 сыграют в группе B с Португалией, Ираном и Марокко.

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