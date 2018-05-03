Иньеста может зарабатывать в Китае 27 миллионов евро в год

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков мира, если переедет в Китай. Как сообщает El Mundo Deportivo, "Чунцин Лифань" предложил 33-летнему испанцу контракт на три года на общую сумму 81 миллион евро. Таким образом, в год он будет получать более чем в три раза больше, чем в "Барселоне" сейчас (8 миллионов евро).

Иньеста будет зарабатывать только меньше Лионеля Месси (35 миллионов евро в год) в "Барселоне" и Неймара в "ПСЖ". Также китайский клуб намерен выкупить у винной компании Иньесты вина на 36 миллионов евро, что станет инвестицией в бизнес испанца.