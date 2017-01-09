Иньеста извинился за отсутствие игроков "Барселоны" на церемонии вручения наград ФИФА

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста подчеркнул, что футболисты команды не смогли присутствовать на церемонии вручения наград ФИФА из-за подготовки к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетика", который состоится 11 января. Первый поединок между команда завершился в пользу басков со счетом 2:1.

В каталонском клубе посчитали, что перелет в Цюрих, где состоялась церемония, помешает футболистам в тренировочном процессе. Награды ФИФА сегодня должны были получить Андрес Иньеста, Жерар Пике и Лионель Месси, которые вошли в символическую сборную.

"Мы благодарны за то, что были выбраны в команду года. Хочу извиниться за отсутствие на гала-шоу. Мы не смогли получить призы, потому что впереди у нас очень важный матч против "Атлетика", - заявил Иньеста в видеообращении во время мероприятия.