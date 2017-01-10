15:45 | ФУТБОЛ — Испания

Иньеста извинился перед игроками "Реала"

0
0
0
2

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста от лица команды в телефонном разговоре принес извинения некоторым игрокам "Реала" за отсутствие каталонцев в штаб-квартире ФИФА на церемонии вручения наград за 2016 год, утверждает Marca.

По словам хавбека, данное решение не говорит о неуважении между командами и футболистами. Он отметил, что у сине-гранатовых были различные мнения по поводу поездки в Цюрих.

Ранее сообщалось, что "Барселона" пропустила церемонию из-за подготовки к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании с "Атлетиком", который состоится 11 января. Напомним, первая игра завершилась в пользу команды из Бильбао со счетом 2:1.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

sergey.v1968

Единственный порядочный человек у барсуков - извиняется за всех.

15:59

Flamenco

он извинился перед руководством ФИФА... еще вчера! При чем тут реал? просто они не захотели участвовать в --- параде и все!

15:54

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ