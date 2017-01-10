Иньеста извинился перед игроками "Реала"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста от лица команды в телефонном разговоре принес извинения некоторым игрокам "Реала" за отсутствие каталонцев в штаб-квартире ФИФА на церемонии вручения наград за 2016 год, утверждает Marca.

По словам хавбека, данное решение не говорит о неуважении между командами и футболистами. Он отметил, что у сине-гранатовых были различные мнения по поводу поездки в Цюрих.

Ранее сообщалось, что "Барселона" пропустила церемонию из-за подготовки к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании с "Атлетиком", который состоится 11 января. Напомним, первая игра завершилась в пользу команды из Бильбао со счетом 2:1.