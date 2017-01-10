Иньеста извинился перед игроками "Реала"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста от лица команды в телефонном разговоре принес извинения некоторым игрокам "Реала" за отсутствие каталонцев в штаб-квартире ФИФА на церемонии вручения наград за 2016 год, утверждает Marca.
По словам хавбека, данное решение не говорит о неуважении между командами и футболистами. Он отметил, что у сине-гранатовых были различные мнения по поводу поездки в Цюрих.
Ранее сообщалось, что "Барселона" пропустила церемонию из-за подготовки к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании с "Атлетиком", который состоится 11 января. Напомним, первая игра завершилась в пользу команды из Бильбао со счетом 2:1.
sergey.v1968
Единственный порядочный человек у барсуков - извиняется за всех.
15:59
Flamenco
он извинился перед руководством ФИФА... еще вчера! При чем тут реал? просто они не захотели участвовать в --- параде и все!
15:54