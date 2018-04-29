Иньеста и Месси выиграли 32-й титул в составе "Барселоны"

"Барселона" в матче 35-го тура чемпионата Испании на выезде обыграла "Депортиво" (4:2) и в 25-й раз в своей истории стала победителем ла лиги. Для Андреса Иньесты и Лионеля Месси, который покинет команду после завершения сезона-2017/18, этот чемпионский титул стал девятым в карьере. По этому показателю они обошли Хави, который ушел из каталонской команды в 2015 году.

В общей сложности в активе испанского полузащитника и аргентинского нападающего по 32 трофея, завоеванных в составе сине-гранатовых. Рекордсменом является бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес (37 титулов за карьеру).

"Барселона" - 25-кратный чемпион Испании!