Иньеста будет зарабатывать в Японии 30 миллионов евро за сезон?

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста согласовал условия контракта с японским клубом "Виссел Кобе", утверждает ESPN GB. 33-летний испанец будет зарабатывать 30 миллионов евро за сезон, а срок соглашения рассчитан на три года.

Ранее сообщалось, что интерес к испанцу проявляет "Чунцин Лифань". Как писал El Mundo Deportivo, китайский клуб предложил испанцу контракт на три года на общую сумму 81 миллион евро, но эта информация была опровергнута. Также у Иньесты есть другие предложения из Китая.

Напомним, ранее чемпион мира объявил об уходе из "Барселоны" по окончании сезона. Иньеста выступает за "Барселону" с 2002 года, выиграв за это время 31 трофей.