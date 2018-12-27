14:07 | Футбол — Испания

Иманол Альгуасиль возглавил "Реал Сосьедад"

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"Реал Сосьедад" назначил Иманола Альгуасиля на должность главного тренера, сообщает официальный сайт клуба. Указано, что новыйтренерский штаб будет работать до конца нынешнего сезона.

47-летний специалист работает в системе баскского клуба с 2011 года, был помощником главного тренера, тренером молодежной и резервной команд, а также и.о. главного тренера. Также выступал за команду в качестве игрока на позиции защитника.

Ранее с поста главного тренера был уволен Асьер Гаритано.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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