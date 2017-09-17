Ильярраменди - в "старте" "Реал Сосьедад" на матч с "Реалом"

Стали известны составы "Реал Сосьедад" и "Реала" на матч 4-го тура чемпионата Испании. В составе сан-себастьянского клуба появится экс-хавбек мадридцев Асьер Ильярраменди. Данная игра - последняя для "Реала" без дисквалифицированного Криштиану Роналду.

"Реал Сосьедад": Рульи - Одриосола, Элустондо, Льоренте, Родригес - Хаби Прието, Ильярраменди, Сурутуса - Янузай, Виллиан Жозе, Каналес.

Запасные - Тоно, де ла Белья, Субельдия, Хуанми, Пардо, Агиррече, Вела.

"Реал": Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Эрнандез - Модрич, Каземиру, Иско - Майораль, Бэйл, Асенсио.

Запасные - Касилья, Начо, Хакими, Льоренте, Себальос, Васкес, Фойласье.

Матч "Реал Сосьедад" - "Реал" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.