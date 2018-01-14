Ильярраменди - в "старте" "Реал Сосьедад" на матч с "Барселоной"

Стали известны составы "Реал Сосьедад" и "Барселоны" на матч чемпионата Испании. В составе клуба из Сан-Себастьяна появится бывший хавбек "Реала" Асьер Ильярраменди. Полностью стартовые составы команд выглядят следующим образом:

"Реал Сосьедад": Рульи, Одрисола, Рауль Навас, Р. Льоренте, Родригес - Ильярраменди - Хуанми, Прието, Сурутуса, Каналес - Х. Виллиан.

"Барселона": тер Штеген - Андре Гомеш, Пике, Фермален, Альба - Серхи Роберту, Бускетс, Ракитич - Месси, Суарес, Паулинью.

Матч "Реал Сосьедад" - "Барселона" состоится сеггодня, начало - в 22.45 по московскомау времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.