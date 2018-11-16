Икер Касильяс: "Вернулся бы в "Реал", если бы меня позвали обратно"

Голкипер "Порту" Икер Касильяс признался, что хотел бы вернуться в "Реал". 37-летний испанец выступал за "королевский клуб" с 1998 по 2015 год.

- Если бы мне однаджы позвонили из сборной и предложили бы вернуться, я был бы очень рад, - приводит слова Касильяса L'Equipe. - Если бы позвали обратно в "Реал"? Конечно, я бы согласился вернуться. Я не могу забыть место, где я вырос. Однако считаю, что решение покинуть "Реал" было правильным. Если бы я остался, все могло бы закончиться плохо.

Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей за "драконов" в чемпионате Португалии и пропустил 6 голов.

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