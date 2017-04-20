Икер Касильяс: "Перед класико на "Барселону" давит турнирное положение, надеюсь, "Реал" выиграет"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс выразил надежду на то, что матч 33-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" завершится в пользу его бывшей команды. Голкипер подчеркнул, что мадридцы заслуживают чемпионского титула.

– Все понимают значимость и величие этого противостояния, – цитирует Football Espana Касильяса. – Я принимал неоднократно участие в класико, знаю, каково давление в подобного рода встречах. Думаю, сейчас давления больше на "Барселону", поскольку она в роли догоняющего.

Надеюсь, "Реал" выиграет эту встречу и в итоге станет чемпионом страны. Считаю, что команда этого заслуживает.

Напомним, что матч "Реал" – "Барселона" состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.