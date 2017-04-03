Икер Касильяс: "Кто сказал, что я не могу вернуться в сборную Испании?"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс подчеркнул, что хочет вернуться в сборную Испании. Голкипер отметил, что не говорил о завершении выступлений за национальную команду. Напомним, что игрок не получал вызов в сборную после чемпионата Европы-2016 года.

- Я регулярно разговаривал с Лопетеги, с которым мы знакомы очень давно. Он сказал мне, что сделает выбор в пользу Давида де Хеа, - приводит Marca слова Касильяса. - Я бы хотел вернуться в сборную Испании, если буду достоин этого. Я никогда не говорил об уходе из национальной команды. Кто сказал, что я не могу вернуться в сборную?