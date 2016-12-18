Икер Касильяс: "Думал об уходе из "Реала" еще в 2014 году"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс, который ранее выступал в составе "Реала", считает, что поступил правильно, сменив клубную прописку. Голкипер, защищавший цвета мадридцев с 1998 по 2015 год, подчеркнул, что в это время в команде была странная атмосфера.

- Понимал, что мое время в "Реале" подходит к концу, - приводит AS слова Касильяса. - Атмосфера внутри команды была не очень хорошей. Я много думал о будущем. Решение об уходе из "Королевского клуба" было лучшим. Думаю, что я сделал это в подходящий момент. Мысли о смене команды посещали меня еще в 2014-м, после победы в финале Лиги чемпионов.