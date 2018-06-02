Игроки "Реала" знали о желании Криштиану Роналду покинуть клуб еще до финала ЛЧ

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду еще до финала Лиги чемпионов сообщил партнерам по команде о своем желании покинуть клуб, утверждает Marca. Португалец признался, что его ситуация в "Реале" осложнилась до предела (он требовал увеличения зарплаты). Отмечается, что игроки не подозревали, что чемпион Европы намекнет о своем уходе так скоро – сразу после финала ЛЧ, в котором "Реал" победил "Ливерпуль" со счетом 3:1.

Ситуация о будущем Криштиану Роналду остается открытой, однако, по информации Marca, игроки "Реала" считают, что португалец уже провел свой последний матч за клуб.

Ранее сообщалось, что 33-летний португалец может перейти в "ПСЖ". В минувшем сезоне Роналду провел 27 игр в испанском чемпионате и забил 26 голов.

Португальский акцент в Париже. Роналду уходит в "ПСЖ"?