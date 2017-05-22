Игроки "Реала" облили Зидана шампанским во время пресс-конференции

Игроки "Реала" прервали пресс-конференцию главного тренера команды Зинедина Зидана после матча 38-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (2:0) и облили специалиста шампанским, после после чего начали прыгать и кричать, празднуя чемпионство. Мадридцы выиграли турнир впервые с 2012 года.

Француз Зинедин Зидан – шестой тренер "Реала", который стал чемпионом Испании и в качестве игрока, и в качестве наставника. До него этого добивались Мигель Муньос, Луис Моловни, Хорхе Вальдано, Висенте дель Боске и Бернд Шустер.