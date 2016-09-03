Игроки "Реала" недовольны требованием Бэйла повысить ему зарплату?

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл потребовал у руководства клуба зарплату в 17 миллионов евро за сезон, утверждает Sport. Стороны ведут переговоры о продлении контракта валлийца, который истекает летом 2019 года.
Эта новость вызвала негодование у других футболистов клуба, которые считают, что Бэйл не заслуживает таких денег. Согласно источнику, разговоры о большой зарплате для 27-летнего хавбека всерьез накалили обстановку внутри коллектива.
баламошка
И какие конкретно игроки? Нет такой информации? Новость не из Каталонии пришла?
21:42
mihalychgold
saiga Бейл, конечно, игрок уникальный со своей скоростью и техникой, сопоставимой с этой скоростью, что сочетается крайне редко. Но он далеко не Месси, Ибрагимович, Рональду, Марадона, Зидан, Платини и требовать себе зарплату больше всех - это уже перебор и демонстрация ни чем не подкрепленных личных явно завышенных амбиций. Завышенное самомнение это всегда результат заниженных умственных способностей.------------------ Почему завышенных? Он прекрасно понимает,что эти деньги заплатят Если не в Реале,то в каком-нибудь английском клубе А если так,то почему бы и не хапнуть Денег много не бывает
21:36
saiga
Бейл, конечно, игрок уникальный со своей скоростью и техникой, сопоставимой с этой скоростью, что сочетается крайне редко. Но он далеко не Месси, Ибрагимович, Рональду, Марадона, Зидан, Платини и требовать себе зарплату больше всех - это уже перебор и демонстрация ни чем не подкрепленных личных явно завышенных амбиций. Завышенное самомнение это всегда результат заниженных умственных способностей.
21:22
alx36
Им туда Денисова надо :)
21:13
Храбрец*
В роли "Игроков Реала" - Криштиану, конечно же? :-)
20:49