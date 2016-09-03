20:40 | ФУТБОЛ — Испания

Игроки "Реала" недовольны требованием Бэйла повысить ему зарплату?

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Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл потребовал у руководства клуба зарплату в 17 миллионов евро за сезон, утверждает Sport. Стороны ведут переговоры о продлении контракта валлийца, который истекает летом 2019 года.

Эта новость вызвала негодование у других футболистов клуба, которые считают, что Бэйл не заслуживает таких денег. Согласно источнику, разговоры о большой зарплате для 27-летнего хавбека всерьез накалили обстановку внутри коллектива.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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баламошка

И какие конкретно игроки? Нет такой информации? Новость не из Каталонии пришла?

21:42

mihalychgold

saiga Бейл, конечно, игрок уникальный со своей скоростью и техникой, сопоставимой с этой скоростью, что сочетается крайне редко. Но он далеко не Месси, Ибрагимович, Рональду, Марадона, Зидан, Платини и требовать себе зарплату больше всех - это уже перебор и демонстрация ни чем не подкрепленных личных явно завышенных амбиций. Завышенное самомнение это всегда результат заниженных умственных способностей.------------------ Почему завышенных? Он прекрасно понимает,что эти деньги заплатят Если не в Реале,то в каком-нибудь английском клубе А если так,то почему бы и не хапнуть Денег много не бывает

21:36

saiga

Бейл, конечно, игрок уникальный со своей скоростью и техникой, сопоставимой с этой скоростью, что сочетается крайне редко. Но он далеко не Месси, Ибрагимович, Рональду, Марадона, Зидан, Платини и требовать себе зарплату больше всех - это уже перебор и демонстрация ни чем не подкрепленных личных явно завышенных амбиций. Завышенное самомнение это всегда результат заниженных умственных способностей.

21:22

alx36

Им туда Денисова надо :)

21:13

Храбрец*

В роли "Игроков Реала" - Криштиану, конечно же? :-)

20:49

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