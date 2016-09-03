Игроки "Реала" недовольны требованием Бэйла повысить ему зарплату?

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл потребовал у руководства клуба зарплату в 17 миллионов евро за сезон, утверждает Sport. Стороны ведут переговоры о продлении контракта валлийца, который истекает летом 2019 года.

Эта новость вызвала негодование у других футболистов клуба, которые считают, что Бэйл не заслуживает таких денег. Согласно источнику, разговоры о большой зарплате для 27-летнего хавбека всерьез накалили обстановку внутри коллектива.