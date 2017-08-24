Игроки и тренеры "Барселоны" пообедали в ресторане в ответ на недовольство руководства клуба фотографиями с Неймаром

Футболисты и тренеры "Барселоны" провели командный обед после тренировки, сообщает Marca. Мероприятие прошло в ответ на то, что руководство выразило недовольство тем, что игроки клуба сфотографировались с бывшим нападающим команды Неймаром, когда тот был в Барселоне.

Этим летом бразилец перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. Ранее сообщалось, что футболист подаст в суд на бывший клуб в ответ на иск "Барселоны".

Руководство "Барселоны" осталось недовольно фотографиями игроков команды с Неймаром

