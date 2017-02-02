Игроки "Бетиса" поддержали Зозулю

Сегодня "Бетис" собрал пресс-конференцию на своем стадионе, чтобы выразить поддержку нападающему команды Роману Зозуле. Украинец в последний день трансферного окна был отдан в аренду "Райо Вальекано", но клуб из Вальекаса отменил аренду форварда в связи с требованием фанатов, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. В связи с тем, что в текущем сезоне игрок был заявлен за три разных клуба, остаток игрового года он пропустит.

Все футболисты "огурцов", а также тренерский штаб команды выступили перед журналистами, чтобы выразить свое возмущение сложившейся ситуацией. От лица "Бетиса" капитан команды Хоакин выразил надежду на то, что Зозуля сможет вернуться к выступлениям в текущем сезоне.

– Мы собрались здесь для того, чтобы выразить свое возмущение по поводу ситуации, в которой оказался наш партнер по команде Роман Зозуля, – цитирует клубная пресс-служба Хоакина. – Все началось с ложных обвинений в адрес игрока, и мы считаем, что ситуация, в которую попал Роман, может крайне серьезно повлиять на всех нас. Мы понимаем, что профсоюз футболистов расследует дело, и мы надеемся, что в итоге будут приняты все меры для того, чтобы гарантировать Роману нормальные условия для работы. Мы все, включая представителей СМИ, должны задуматься над тем, как легко можно нанести настолько большой ущерб. Мы – Зозуля!