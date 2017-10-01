Игроки "Барселоны" выразили готовность и желание выйти на матч с "Лас-Пальмасом"

По информации Marca, инициатором отмены матча 7-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" выступил президент сине-гранатовых Хосеп Бартомеу. Однако игроки в разговоре с руководителем клуба выразили готовность и желание выйти на поле. Ситуация до сих пор находится в подвешенном состоянии. "СЭ" следит за развитием событий.

Напомним, что RAC1 ранее сообщил, что встреча между командами сегодня не состоится. Причиной стали беспорядки, происходящие в Каталонии. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.

"Барса" обращалась к руководству ла лиги с просьбой перенести игру. "Лас-Пальмас" осудил настроения каталонцев и заявил о намерении выйти на матч в футболках с нашитым флагом Испании. (Егор БЫЧКОВ)