08:57 | ФУТБОЛ — Испания

Игроки "Барселоны" сравнивают Юмтити с Пуйолем

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Новичок "Барселоны" Самюэль Юмтити уже успел впечатлить своих партнеров по команде. Нападающий Неймар и полузащитник Рафинья в шуточной форме сравнили 22-летнгео француза с легендарным игроком каталонцев Карлесом Пуйолем. Также они назвали его "акулой" - именно такое прозвище в стане сине-гранатовых носил Пуйоль. На вчерашнем торжественном вечере, посвященном празднованию "Золотой бутсы" Луиса Суареса, игроки "Барселоны" сделали коллаж, объединяющий Карлеса Пуйоля и Самюэля Юмтити.

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