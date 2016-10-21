Игроки "Барселоны" сравнивают Юмтити с Пуйолем

Новичок "Барселоны" Самюэль Юмтити уже успел впечатлить своих партнеров по команде. Нападающий Неймар и полузащитник Рафинья в шуточной форме сравнили 22-летнгео француза с легендарным игроком каталонцев Карлесом Пуйолем. Также они назвали его "акулой" - именно такое прозвище в стане сине-гранатовых носил Пуйоль. На вчерашнем торжественном вечере, посвященном празднованию "Золотой бутсы" Луиса Суареса, игроки "Барселоны" сделали коллаж, объединяющий Карлеса Пуйоля и Самюэля Юмтити.