Игроки "Барселоны Б" высмеяли вылет "Эспаньола Б" в четвертый дивизион

После матча между "Барселоной Б" и "Эспаньолом Б" игроки сине-гранатовых открыто насмехались над своими соперниками. Каталонцы демонстрировали жесты, которые символизировали вылет "Эспаньола Б" из третьего дивизиона.

Такое поведение вызвало возмущение у тренера "Эспаньола Б" Давида Халледо, который раскритиковал такое поведение игроков "Барселоны Б".

– Возможно, это игроки "Барселоны", но уже завтра они могут оказаться в "Реусе", – цитирует слова Халледо AS. – Нужно, чтобы все оценили их поведение после матча.