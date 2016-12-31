01:29 | ФУТБОЛ — Испания

Игрок "Лас-Пальмаса" перешел в "Шанхай Шанган", обработав в фотошопе фото Халка

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Полузащитник "Лас-Пальмаса" Роке Меса с помощью своего Instagram и фотошопа перешел в китайский клуб "Шанхай Шанган". Хавбек таким образом пошутил на своими подписчиками. При этом он снабдил фотографию со своим изображением в шарфе "Шанхая" благодарственной речью в адрес "Лас-Пальмаса" и болельщиков. Примечательно то, что Меса с помощью фотошопа обработал реальную фотографию нападающего Халка, когда бразилец переходил из "Зенита" в "Шанхай". Добавим, что в последнее время немало звездных игроков за огромные деньги перешли в китайские клубы.

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Материалы REN-TV

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